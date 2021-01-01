عائلة حمارشة تحمّل "الشاباك" مسؤولية الوضع الصحي لنجلها الأسير

رام الله /سما/

حمّلت عائلة الأسير أنس حمارشة، جهاز "الشاباك" وإدارة سجون الاحتلال، مسؤولية أي طارئ على ضعه الصحي.

وتواصل سلطات الاحتلال اعتقال الشاب حمارشة في زنازين التحقيق في مركز الجلمة منذ قرابة شهر، رغم ما يمر به من ظروف صحية حساسة.

وخضع حمارشة لمحكمته السادسة الخميس الماضي، حيث مددت محكمة الاحتلال اعتقاله إلى الخميس القادم.

والأسير أنس (21 عاما) من بلدة يعبد قضاء جنين، هو نجل القيادي والأسير المحرر الشيخ عدنان حمارشة وابن الأسيرة المحررة ريم حمارشة، وأخ الأسير المحرر عمر حمارشة.

وأشار الشيخ عدنان حمارشة إلى الوضع الصحي السيء لنجله، سيما أنه يعاني من آثار الضرب في كل جسده.

ولفت الانتباه إلى وجود جرح عميق في ظهره من الضرب بآلة حادة من جنود وضباط الاحتلال الذين اعتقلوه وهو مكبل اليدين.

وفي الوقت ذاته تخشى العائلة على وضع نجلها الصحي المعقد، فهو مهدد بالإصابة بالشلل حسب تأكيد الأطباء نتيجة مرض نادر في الفخذين يعاني منه.

وبحسب عائلته ومؤسسات مختصة بشؤون الأسرى، فهو يحتاج إلى متابعة مستمرة ورعاية صحية دائمة.

واعتقلت قوات الاحتلال "أنس" من منزله في 25 أكتوبر الماضي، بعد أن اعتدوا على عائلته، وهددوا والدته بإطلاق النار إذا حاولت الاقتراب، وبعد أن عاثوا فسادا في محتويات المنزل.