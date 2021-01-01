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الصحة الإسرائيلية: إصابة واحدة بالمتحور الجديد و7 أخرى مشتبه بها تحت الفحص

السبت 27 نوفمبر 2021 08:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: إصابة واحدة بالمتحور الجديد و7 أخرى مشتبه بها تحت الفحص



القدس المحتلة /سما/

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، تسجيل حالة واحدة مؤكدة بالمتحور الجديد أوميكرون.

وبحسب الوزارة، فإن هناك 7 حالات أخرى مشتبه بإصابتها بنفس المتحور، ولم تخرج نتائج فحصها بعد.

وأشارت إلى أن الإصابة المؤكدة هي لعامل أجنبي جاء من دولة مالاوي جنوب شرق افريقيا، وسافر بالحافلة من تل أبيب إلى إيلات.

وبينت أن من السبعة المشتبه بإصابتهم بالفيروس، 3 منهم تلقوا جرعتي لقاح وأحدهم 3 جرعات، في حين أن 4 لم يتلقوا أي جرعة، وأن 4 من بين الـ 7 عادوا من الخارج، و 3 لم يسافروا إلى الخارج مؤخرًا.

#الصحة الإسرائيلية #فيروس كورونا #متحور أوميكرون #اسرائيل

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