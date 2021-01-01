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"الخيرية لرعاية وكفالة الأيتام" تبدأ مشروع كسوة الشتاء ل300 يتيم في سورية

السبت 27 نوفمبر 2021 08:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخيرية لرعاية وكفالة الأيتام" تبدأ مشروع كسوة الشتاء ل300 يتيم في سورية



دمشق /سما/

بدأ مكتب "الخيرية لرعاية وكفالة الأيتام"، اليوم السبت، مشروع كسوة الشتاء، للأيتام المُسلجين والمكفولين لكافة المخيمات الفلسطينية بسورية.

وبيَّن مدير المكتب الحاج مازن أبو عطوان، أن المشروع بعنوان "دفيني"،  ومخطط أن يُغطي 500 يتيم على مدار أسبوعين كاملين.

وأشار إلى أن ما يتوفر لديهم حتى اللحظة مبلغ لتغطية 300 يتيم، بواقع 100 ألف ليرة سورية لكل يتيم، لافتاً إلى أن لليتيم حرية الاختيار من سلسلة متاجر ملابس أطفال، وسط العاصمة السورية دمشق.

ونوه أبو عطوان إلى أنهم دأبوا على تنفيذ هذا المشروع الخيري للسنة الخامسة على التوالي.

وتوجَّه بالتحية والتقدير للمتبرعين لهذا المشروع، ولكافة المشاريع التي يطرحها مكتب "الخيرية لرعاية وكفالة الأيتام".

#سوريا #الجاليات الفلسطينية

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