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الهباش يحذر: تدنيس المسجد الإبراهيمي له تداعيات شديدة الخطورة

السبت 27 نوفمبر 2021 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش يحذر: تدنيس المسجد الإبراهيمي له تداعيات شديدة الخطورة



رام الله /سما/

قال الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية ان قرار الرئيس الإسرائيلي باقتحام وتدنيس المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بمناسبة ما يسمى بعيد الأنوار الإسرائيلي، هو إمعان في العدوانية الإسرائيلية العنصرية بحق شعبنا الفلسطيني ومقدساته الدينية، وإمعان متعمد في استفزاز مشاعر الفلسطينيين، بل ومشاعر الملايين من العرب والمسلمين الذين يقيمون وزنا لمسجد عظيم مقدس في مثل مكانة ومنزلة المسجد الإبراهيمي.

 وأضاف قاضي القضاة في بيان صحفي ان هذا الاقتحام العدواني الاستعماري يذكرنا بما فعله رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون عام ٢٠٠٠ حين أقدم على اقتحام المسجد الأقصى المبارك، ما تسبب في اندلاع انتفاضة فلسطينية عارمة، وهو جزء من السياسة الإسرائيلية العدوانية القائمة على الاستيطان والعدوان.

واعتبر الهباش الممارسات العدوانية من قبل دولة الاحتلال لدليل واضح للتنكر لأي احتمال لتحقيق سلام قائم على العدل والشرعية الدولية، مؤكداً ان هذا الاقتحام المزمع له تداعيات شديدة الخطورة والصعوبة، تتحمل دولة الاحتلال مسؤوليتها الكاملة

وأكد قاضي القضاة ان المسجد الإبراهيمي، كما المسجد الأقصى، مسجد خالص للمسلمين وحدهم، ولن تتغير هويته مهما فعل الاحتلال، ومهما قدمت الأمة من فداء لهما في سبيل الله .

#محمود الهباش #الحرم الابراهيمي #يتسحاق هرتسوغ #اسرائيل #الاعياد اليهودية

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