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نائبة في الكونغرس الأمريكي تعتذر من المسلمين بعد تصريحات مسيئة لإلهان عمر

السبت 27 نوفمبر 2021 07:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
نائبة في الكونغرس الأمريكي تعتذر من المسلمين بعد تصريحات مسيئة لإلهان عمر



واشنطن /سما/

اعتذرت النائبة الجمهورية في الكونغرس الأمريكي، لورين بويبرت، عن تصريحات بشأن النائبة الديمقراطية إلهان عمر، استخدمت فيها عبارات مسيئة للمسلمين.

وقالت بويبرت في تغريدة "أعتذر لأي شخص في المجتمع المسلم أسأت إليه بتعليقي على النائبة عمر، لقد تواصلت مع مكتبها للتحدث معها مباشرة، هناك الكثير من الاختلافات السياسية التي يجب التركيز عليها دون هذا الإلهاء غير الضروري".

وكانت بوبيت وصفت النائبة الديمقراطية إلهان عمر في مقطع فيديو متداول بـ"جزء مما يسمى بفرقة الجهاد"، كما ألمحت إلى أن النائبة المسلمة ربما كانت تحمل متفجرات، عندما قابلتها سابقا داخل أحد المصاعد.

يذكر أن إلهان عمر نشرت بدورها تغريدة دعت فيها قيادة مجلس النواب إلى اتخاذ "الإجراء المناسب"، في حق النائبة الجمهورية.

وأضافت أن "شرعنة هذا التعصب لا يعرض حياتي فحسب للخطر، بل يعرض حياة جميع المسلمين للخطر".

#الكونغرس الأميركي #الهان عمر #الولايات المتحدة #لورين بويبرت

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