نائبة في الكونغرس الأمريكي تعتذر من المسلمين بعد تصريحات مسيئة لإلهان عمر

اعتذرت النائبة الجمهورية في الكونغرس الأمريكي، لورين بويبرت، عن تصريحات بشأن النائبة الديمقراطية إلهان عمر، استخدمت فيها عبارات مسيئة للمسلمين.

وقالت بويبرت في تغريدة "أعتذر لأي شخص في المجتمع المسلم أسأت إليه بتعليقي على النائبة عمر، لقد تواصلت مع مكتبها للتحدث معها مباشرة، هناك الكثير من الاختلافات السياسية التي يجب التركيز عليها دون هذا الإلهاء غير الضروري".

I apologize to anyone in the Muslim community I offended with my comment about Rep. Omar. I have reached out to her office to speak with her directly. There are plenty of policy differences to focus on without this unnecessary distraction.

وكانت بوبيت وصفت النائبة الديمقراطية إلهان عمر في مقطع فيديو متداول بـ"جزء مما يسمى بفرقة الجهاد"، كما ألمحت إلى أن النائبة المسلمة ربما كانت تحمل متفجرات، عندما قابلتها سابقا داخل أحد المصاعد.

Islamophobia against @IlhanMN by the republican @laurenboebert is a clear indication that so much needs to be done to develop an understanding on Islam in the West; also skin colour, ethnicity, and race still divides the bigots from the tolerant.



