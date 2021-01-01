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أبو سنينة يُطلع وزير الحكم المحلي على احتياجات المدينة خاصةً المناطق المغلقة

السبت 27 نوفمبر 2021 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو سنينة يُطلع وزير الحكم المحلي على احتياجات المدينة خاصةً المناطق المغلقة



الخليل /سما/

أطلع رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة اليوم، وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح والوفد المرافق له، على احتياجات مدينة الخليل خاصةً البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف والمناطق المغلقة والمحاذية للمستوطنات، وذلك بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي ومدراء الوحدات الإدارية والأقسام المختلفة في البلدية.

وأكدّ أبو سنينة أنّ مدينة الخليل بحاجة ملحة لعدد من المشاريع الحيوية التي ستُسهل حياة المواطنين وتعزز صمودهم في ظل الظروف الصعبة، لافتاً إلى محاولات الاحتلال المستمرة لتهويد قلب الخليل والذي يظهر جلياً في قرار الاحتلال الأخير الذي يقضي ببناء 372 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة كريات أربع الجاثمة على أراضي المواطنين.

من جانبه، أكدّ المهندس الصالح اهتمام الحكومة والوزارة على حدٍ سواء في الخليل، وحرصهم على تعزيز الوجود الفلسطيني في المناطق المغلقة وتكثيف التواجد في الحرم الإبراهيمي، مثمناً الدور الكبير الذي تقوم به البلدية، مشيراً إلى أنّ بلدية الخليل استطاعت أن تحقق تطوراً ملحوظاً في البنية التحتية والخدماتية خاصةً في مجالات الطرق والكهرباء والمياه، لافتاً إلى أنّ الحكومة ستستمر بدعم الهيئات المحلية في كافة المجالات رغم الظروف المالية الصعبة.

#بلدية الخليل #مجدي الصالح #تيسير أبو سنينة #مدينة الخليل

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