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إصابة خطيرة لسائق دراجة نارية قرب حيفا

السبت 27 نوفمبر 2021 06:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة خطيرة لسائق دراجة نارية قرب حيفا



القدس المحتلة /سما/

 أصيب شاب، في الثلاثينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث طرق بين سيارة ودراجة نارية على شارع 672 بالقرب من مدينة حيفا، اليوم السبت.

وأفاد الناطق بلسان “نجمة داود الحمراء” أنه “تلقينا بلاغا عند الساعة 14:49 حول حادث طرق بين سيارة ودراجة نارية على شارع 672 من مفرق دامون باتجاه الشمال، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لمصاب عانى جروحا خطيرة”.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى الكرمل في حيفا لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة الاسرائيلية ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

#اصابات #حادث سير

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