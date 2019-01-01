  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الأمريكيون ينفقون 6 مليارات دولار في "الجمعة السوداء"

السبت 27 نوفمبر 2021 06:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمريكيون ينفقون 6 مليارات دولار في "الجمعة السوداء"



واشنطن /سما/

أنفق المستهلكون داخل أمريكا 6.6 مليار دولار، في يوم التخفيضات السنوي العالمي "الجمعة السوداء"، ‏أمس الموافق 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.‏

وأعلن عن الرقم موقع البرمجيات "أدوبي"، الذي كان يتوقع إجمالي إنفاق يتراوح بين 8.8 مليار دولار و9.2 مليار دولار لهذا اليوم، الذي يشهد احتشادا نادرا داخل المحلات التجارية بسبب التخفيضات، بحسب وكالة "رويترز".

وكانت الإلكترونيات التي تعاني من نقص في المعروض بسبب النقص العالمي في الرقائق لديها أعلى مستويات نفاد المخزون، تليها منتجات العناية الشخصية والمنزل والحديقة، بحسب "أدوبي".

وخلال معظم شهر نوفمبر الجاري، ارتفع معدل المنتجات التي "نفدت من مخزونها" بنسبة 261 في المئة بالمقارنة مع عام 2019.

كما ارتفعت مبيعات التجزئة في "الجمعة السوداء" 2021 بنسبة 29.8 في المئة مقارنة بعام 2020، وفقا لموقع "ماستر كارد سبندنيغ بالس".

لكن كان من الملاحظ قيام العديد من تجار التجزئة الأمريكيين في "الجمعة السوداء" خلال العام الحالي بعرض تخفيضات أقل على الأسعار، وسط نقص الإمدادات.

وقبل أن يفتح تجار التجزئة أبوابهم في وقت مبكر من صباح أمس الجمعة، كان المتسوقين في التجارة الإلكترونية داخل أمريكا أنفقوا بالفعل 76 مليار دولار منذ أوائل نوفمبر الجاري، بزيادة أكثر من 20 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات من شركة "أدوبي".

وشهد يوم "الجمعة السوداء"، أمس، وقوع أعمال عنف بالأسلحة النارية في منافذ للبيع بالتجزئة مزدحمة بالمتسوقين بعد عطلة عيد الشكر في ولايتي نورث كارولاينا وواشنطن، مما دفع المارة في كلا الموقعين إلى الركض طلبا للحماية وإصابة 7 أشخاص، من بينهم طفل عمره 10 سنوات.

#الولايات المتحدة #الجمعة السوداء

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

جنوب أفريقيا تكشف الأعراض التي تظهر على المصاب بمتحور "أوميكرون"

معاريف: بعد “الكهرباء والماء”.. الأردن في حدوة حصان و”الناطق” يسيء استعمال ورقة التوت

صحيفة عبرية: اتفاقية سرية تجعل "إسرائيل" وقطر أقرب إلى تطبيع العلاقات

الاتحاد الأوروبي: إقرار الميزانية الخاصة بفلسطين خلال أسابيع وهذا ما يترتب عليها

الصحة تتحدث عن استعداداتها لمواجهة متحور "أوميكرون"

معاريف: ماذا وراء اتفاق الاحتلال الأمني "الاستراتيجي" مع المغرب ؟

الأخبار الرئيسية

تحذيرات فلسطينية من اقتحام "هرتسوغ" للحرم الإبراهيمي: الاحتلال يتحمل المسؤولية عن تداعياته

الرئيس

ثلاثة قضايا محور النقاش.. الكشف عن تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع وزير خارجية الأردن

20210621065837afpp-afp_9cq22p.h-730x438-1

موقع أمريكي يتساءل: هل تستطيع إسرائيل ضرب المنشآت النووية الإيرانية بشكل فعال؟

ينتشر بشكل أوسع بقدر 500 مرة.. الصحة: سنوصي بتشديد الإجراءات لمنع انتشار "اوميكرون"

وزيرة الصحة: لجنة الوبائيات ستعقد غدا اجتماعا طارئا لبحث الحالة الوبائية

الاتصالات الفلسطينية