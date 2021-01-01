  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فقدت آثارهما منذ الخميس.. الاحتلال يعترف باعتقال صيادين من عرض بحر رفح

السبت 27 نوفمبر 2021 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
فقدت آثارهما منذ الخميس.. الاحتلال يعترف باعتقال صيادين من عرض بحر رفح



غزة /سما/

عتقلت بحرية الاحتلال، اثنين من الصيادين بعد مهاجمتها قارباً للصيادين، على متنه خمسة عاملين في بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت نقابة الصيادين بغزة، "تم إبلاغنا عبر وزارة الزراعة أن الحسكة التي فقدت آثارها من مساء يوم الخميس مع اثنين من بحارتها موجودين لدى قوات الاحتلال، وهم بحمدالله بصحة جيدة".

 وأعلنت قوات الاحتلال أن زوارقهم الحربية اعتقلتهم من داخل البحر بدعوى أنهم تجاوزوا المناطق المسموح العمل فيها بمهنة الصيد.

وقالت لجنة توثيق الانتهاكات الاسرائيلية بحق صيادي غزة، اليوم السبت، إن بحرية الاحتلال قامت باختطاف "لنش جر" تعود ملكيته لعائلة الهسي وعلى متنه 5 صيادين، حيث تم الافراج ثلاثة منهم واعتقال الاثنين الآخرين، واحتجاز القارب في ميناء اسدود.

وذكرت أن الصيادين المفرج عنهم هم: جمال جهاد الهسي، ومحمد رشاد الهسي، ونور رجب الهسي، أما الذين تم اعتقالهم هم: محمد نهاد الهسي، وأحمد رشاد الهسي.

#البحرية الاسرائيلية #اسرائيل #مراكب الصيادين #قطاع غزة #بحر غزة #وزارة الزراعة

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

جنوب أفريقيا تكشف الأعراض التي تظهر على المصاب بمتحور "أوميكرون"

معاريف: بعد “الكهرباء والماء”.. الأردن في حدوة حصان و”الناطق” يسيء استعمال ورقة التوت

صحيفة عبرية: اتفاقية سرية تجعل "إسرائيل" وقطر أقرب إلى تطبيع العلاقات

الاتحاد الأوروبي: إقرار الميزانية الخاصة بفلسطين خلال أسابيع وهذا ما يترتب عليها

الصحة تتحدث عن استعداداتها لمواجهة متحور "أوميكرون"

معاريف: ماذا وراء اتفاق الاحتلال الأمني "الاستراتيجي" مع المغرب ؟

الأخبار الرئيسية

تحذيرات فلسطينية من اقتحام "هرتسوغ" للحرم الإبراهيمي: الاحتلال يتحمل المسؤولية عن تداعياته

الرئيس

ثلاثة قضايا محور النقاش.. الكشف عن تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع وزير خارجية الأردن

20210621065837afpp-afp_9cq22p.h-730x438-1

موقع أمريكي يتساءل: هل تستطيع إسرائيل ضرب المنشآت النووية الإيرانية بشكل فعال؟

ينتشر بشكل أوسع بقدر 500 مرة.. الصحة: سنوصي بتشديد الإجراءات لمنع انتشار "اوميكرون"

وزيرة الصحة: لجنة الوبائيات ستعقد غدا اجتماعا طارئا لبحث الحالة الوبائية

الاتصالات الفلسطينية