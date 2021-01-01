فقدت آثارهما منذ الخميس.. الاحتلال يعترف باعتقال صيادين من عرض بحر رفح

غزة /سما/

عتقلت بحرية الاحتلال، اثنين من الصيادين بعد مهاجمتها قارباً للصيادين، على متنه خمسة عاملين في بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت نقابة الصيادين بغزة، "تم إبلاغنا عبر وزارة الزراعة أن الحسكة التي فقدت آثارها من مساء يوم الخميس مع اثنين من بحارتها موجودين لدى قوات الاحتلال، وهم بحمدالله بصحة جيدة".

وأعلنت قوات الاحتلال أن زوارقهم الحربية اعتقلتهم من داخل البحر بدعوى أنهم تجاوزوا المناطق المسموح العمل فيها بمهنة الصيد.

وقالت لجنة توثيق الانتهاكات الاسرائيلية بحق صيادي غزة، اليوم السبت، إن بحرية الاحتلال قامت باختطاف "لنش جر" تعود ملكيته لعائلة الهسي وعلى متنه 5 صيادين، حيث تم الافراج ثلاثة منهم واعتقال الاثنين الآخرين، واحتجاز القارب في ميناء اسدود.

وذكرت أن الصيادين المفرج عنهم هم: جمال جهاد الهسي، ومحمد رشاد الهسي، ونور رجب الهسي، أما الذين تم اعتقالهم هم: محمد نهاد الهسي، وأحمد رشاد الهسي.