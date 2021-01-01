قبرص تعتقل رجلا بعد مزاعم خطف طفل إسرائيلي

القدس المحتلة /سما/

أعلنت السلطات القبرصية، القبض على رجل فيما يتعلق باختطاف مزعوم لطفل إسرائيلي كان الناجي الوحيد من كارثة تلفريك في إيطاليا في مايو/أيَّار الماضي، بعد أن أصدرت السلطات الإيطالية مذكرة دولية بحقه.

ويعتقد المدعون الإيطاليون أن جابرييل ألون ساعد جد الطفل في إعادة حفيده إيتان بيران (6 أعوام) إلى إسرائيل في سبتمبر دون موافقة عمته التي كان يعيش معها بإيطاليا.

وأكد مصدر في الشرطة القبرصية أنه: "تم إلقاء القبض عليه في ليماسول، بطلب من الإنتربول" في إشارة إلى الشرطة الدولية.

وألون متهم، مع شموئيل بيليج جد إيتان لأمه، باصطحاب الطفل بالسيارة دون موافقة عمته من إيطاليا إلى سويسرا حيث استقلا طائرة خاصة مستأجرة إلى إسرائيل.

وكان قرار شموئيل بيليج نقل الصبي لإسرائيل أشعل معركة حضانة عابرة للحدود بينه وبين عمة الطفل.

وأيدت محكمة إسرائيلية التماسا لإعادته لعمته في إيطاليا، لكن المحكمة العليا أوقفت الإجراءات خلال مراجعة طلب للطعن في القرار.

يشار إلى أن والدا الطفل وشقيقه الأصغر و11 آخرون، لقو حتفهم في حادث تحطم عربة التلفريك بشمال إيطاليا.