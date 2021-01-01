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سويسرا تحظر على الإسرائيليين دخول أراضيها جراء تفشي المتحور"أوميكرون"

السبت 27 نوفمبر 2021 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
سويسرا تحظر على الإسرائيليين دخول أراضيها جراء تفشي المتحور"أوميكرون"



القدس المحتلة /سما/

قررت سويسرا، اليوم السبت، منع دخول القادمين من إسرائيل الذين ليس لديهم جوازات سفر أوروبية إلى البلاد، وذلك بعد رصد أولى إصابات بالسلالة الجديدة "أوميكرون" ، وسط مخاوف من انتشار واسع للفيروس.

وأكدت السلطات السويسرية، أنه سيحتاج أي شخص يرغب بدخول البلاد من إسرائيل وبلجيكا وهونغ كونغ والعديد من الدول الأفريقية، إما إلى الجنسية السويسرية أو تصريح إقامة في منطقة شنغن التابعة للاتحاد الأوروبي، كما سيحتاجون أيضًا إلى تقديم نتيجة اختبار سلبية والحجر الصحي لمدة 10 أيام عند الوصول، حسب موقع تايم أوف إسرائيل.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الفدرالي للصحة العامة في سويسرا أن "هذا ينطبق أيضًا على الأشخاص الذين تم تطعيمهم والذين تم شفاؤهم".

ويتوقع أن يدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، نحو اتخاذ قرار بمنع الأجانب من دخول البلاد، وافيد أن وزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، يعارض هذه الخطوة اعتقادًا منه بان اغلاق الدولة كاملا سيضر بالمرافق الاقتصادية.

يشار إلى أن إسرائيل، كانت من بين العديد من الدول التي حظرت وصول الأجانب من معظم الدول الأفريقية، بعد تحديد أوميكرون عالي التحور لأول مرة في جنوب إفريقيا.

ويذكر أن قررت العديد من الدول إغلاق حدودها أمام مواطني ست دول من جنوب القارة الافريقية لمنع انتشار المتحور الجديد وهي : جنوب افريقيا، إسواتيني, ليسوتو. ناميبيا، بوتسوانا وزيمبابوي . 

#سويسرا #اسرائيل #أوميكرون #فيروس أوميكرون

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