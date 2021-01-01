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3 طلبة من “القدس المفتوحة” يبنون نظاماً يحدد ملابسات حادث السير لحظة وقوعه

السبت 27 نوفمبر 2021 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 طلبة من “القدس المفتوحة” يبنون نظاماً يحدد ملابسات حادث السير لحظة وقوعه



بيت لحم /سما/

تمكن ثلاثة طلبة من فرع جامعة القدس المفتوحة في بيت لحم، من بناء نظام محوسب يحدد موقع الحادث لحظة وقوعه.

والنظام المستحدث يحمل عنوان “نظام أراد لتأمين المركبات”، وجاء ضمن مشروع تخرج للطلبة: دعاء بطاح، وحمزة أبو محاميد، ويوسف حميدة، من تخصص تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بإشراف عضو هيئة التدريس د. محمد إخليل.

وتمحورت فكرة المشروع على بناء نظام مزود بفيديوهات لداخل السيارة وخارجها لتبيان الأضرار والخسائر والإصابات ومعرفه كيفية حدوث الحادث ومن المسؤول عنه، حيث يمكن استقبال هذه المعلومات من خلال تطبيق على الهاتف الذكي لسهولة التنقل به من قبل شرطي المرور أو المسعف أو رجل الدفاع المدني أو رجل التأمين، بالإضافة إلى موقع إلكتروني يستقبل هذه المعلومات ويخزنها في قاعدة بيانات تمكن من يعمل في المجال المكتبي التابع للخدمات العامة أو شركات التأمين من متابعة السيارات المؤمن عليها عندهم، ومعرفة كيفية وقوع الحادث ومكانه وزمانه، ومعلومات صاحب السيارة، وفيديو مصور يبين كيف حدث الحادث، وما نوع الحادث؛ أهو اصطدام أم انقلاب أم حريق.

واستطاع الطلبة نشر بحث حول نتائج المشروع الذي تم تطبيقه، ونجح نجاحاً مميزاً في مؤتمر علمي عالمي برعاية المعهد الهندسي للكهرباء والإلكترونيات (IEEE ) وسوف ينشر في (IEEE Explore) وكذلك في قاعدة بيانات (Scopus)باللغة الإنجليزية.

#جامعة القدس المفتوحة #بيت لحم

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