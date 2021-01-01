إسرائيل تتحقق من إصابة 800 شخص بالمتحور الجديد

القدس المحتلة /سما/

أثار نائب وزير الجيش الإسرائيلي ألون بن شوستر، مساء اليوم السبت، مخاوف جديدة لدى الإسرائيليين من وجود عدد كبير من الإصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا المسمى “أوميكرون”.

ونقل موقع واي نت العبري، عن بن شوستر قوله إن هناك 800 شخص يجري محاولة تحديد أماكنهم من قبل الجبهة الداخلية، للاشتباه بأنهم خالطوا 4 أثبتت الفحوصات إصابتهم بالمتحور الجديد، مرجحًا أن يكون معظمهم مصابون.

ووفقًا للموقع، فإن من بين الحالات الأربعة المكتشفة أمس، أحدهم قادم من جنوب افريقيا، وتلقى 3 جرعات لقاح سابقًا، وأن مصاب آخر تنقل من تل أبيب إلى إيلات عبر رحلة بالحافلة.

وأشار الموقع إلى أن هناك إقبال كبير على تلقي اللقاح رغم أنه غير فعال في الوقت الحالي ضد المتحور الجديد.

وسيجتمع المجلس الوزاري “كابنيت الكورونا” مساء اليوم لبحث التطورات الخاصة بانتشار المتحور حول العالم، بما في ذلك إمكانية وقف الرحلات الجوية من الخارج.

وقررت سويسرا اليوم عدم السماح للإسرائيليين بدخول أراضيها خشية من التطورات الجديدة وبعد اكتشاف الإصابات الأربعة.