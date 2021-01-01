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غانتس: إسرائيل ستلتزم بما يقع على عاتقها تجاه غزة

السبت 27 نوفمبر 2021 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس: إسرائيل ستلتزم بما يقع على عاتقها تجاه غزة



القدس المحتلة /سما/

زعم وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس مساء اليوم السبت أن إسرائيل ملتزمة أمام ما هو مطلوب منها تجاه قطاع غزة.
 
وقال غانتس في معرض رده على سؤال استمرار الهدوء مع غزة أجرتها القناة 12 العبرية: "الحكومة الإسرائيلية عليها أن تفي بوعودها".
 
واستطرد قائلا: "يمكنني أن أضمن أننا سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على الأمن، ولكن في غزة، هناك أشخاص يريدون العيش ويجب إيجاد هذا التوازن".
 
وأضاف غانتس: "بمساعدة مزيج الردع والسياسة المدنية التي توفر كل الاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة، نجحنا في خلق واقع جيد لإسرائيل ".

#الجيش الإسرائيلي #اسرائيل #قطاع غزة #المقاومة الفلسطينية

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