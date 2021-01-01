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ينتشر بشكل أوسع بقدر 500 مرة.. الصحة: سنوصي بتشديد الإجراءات لمنع انتشار "اوميكرون"

السبت 27 نوفمبر 2021 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
ينتشر بشكل أوسع بقدر 500 مرة.. الصحة: سنوصي بتشديد الإجراءات لمنع انتشار "اوميكرون"



رام الله /سما/

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في رام الله كمال الشخرة، إن الوزارة ستوعز بتشديد الإجراءات على المعابر والحدود في إطار تفشي متحور "كورونا" الجديد "اوميكرون".

وأكد اليوم السبت أن وزار الصحة ستعمل على أخذ التدابير اللازمة، واجراء الفحوصات للقادمين، حتى تتمكن من رصد الحالات المصابة.

وأوضح أن خطر المتحور الجديد يكمن في سرعة انتشاره، ونوع الإصابة به، حيث ينتشر بشكل أوسع من المتحورات السابقة بقدر 500 مرة، وقد يتعرض المصاب به لأعراض غاية في الصعوبة.

ودعا الشخرة المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح بضرورة الذهاب الى مراكز التطعيم لأخذ الجرعات، وضرورة أن يتوجه كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لتلقي الجرعة الثالثة في أماكن تواجدهم.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية قد أطلقت تسمية "أوميكرون" وهو حرف من الأبجدية الإغريقية، على السلالة الجديدة من "كورونا"، التي وصفتها بـ"المثيرة للقلق".

#كمال الشخرة #وزارة الصحة #فيروس كورونا #متحور أوميكرون

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