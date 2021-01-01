الجاغوب ينتقد تغييب صورة بعض المرشحات عن الدعاية الانتخابية بالمجالس المحلية

رام الله /سما/

انتقد منير الجاغوب، رئيس المكتب الاعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، تغييب صورة المرشحات عن الدعاية الانتخابية في المجالس المحلية في بعض القوائم الانتخابية.

وقال الجاغوب في تصريح نشره على صفحته في موقع "فيسبوك": "الى متى هذا الاستخفاف بالمرأة؟ كيف لنا ان نمارس الازدواجية بدون مواربة؟ فكيف نضع صورة وردة او صورة امرأة شهيدة او صورة علم فلسطين، ونخفي صورة المرأة المرشحة للهيئة المحلية؟ اليس هذا معيب ان تغيب صور المرشحات عن الدعاية الانتخابية في المجالس المحلية في بعض القوائم الانتخابية؟".

وأضاف: "المرأة قيمة وقامة نعتز فيها وهي التي تهز السرير بيمينها وتهز العالم بشمالها".

ووجه رسالة الى النساء، قائلا: "من تطمح منكن الدخول الى المجلس البلدي، فهي ملزمة بالظهور في جلساته واتخاذ القرارات ومناقشة احوال البلدة، اذا الان لا تضع صورة شخصية لها، كيف سوف تناقش وتتخذ القرارات وتدافع عن موقفها؟".

وتابع الجاغوب بقوله: "حدثني احد الاخوة في احدى المجالس البلدية انهم كانوا يرسلون محضر جلسة المجلس البلدي للنساء الى المنزل للتوقيع عليه، واحيانا يحضر الجلسة اخوها او والدها بدلا منها".

وشدد الجاغوب على ضرورة تفعيل دور الرقابة من قبل وزارة الحكم المحلي على جلسات المجالس البلدية وبدون تنسيق حضور الجلسات؛ للتأكد من ان العضوات يشاركن في اتخاذ القرارات".