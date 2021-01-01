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الرابطة الطبية العالمية: التطعيم طريقة وحيدة لمنع تحور فيروس كورونا

السبت 27 نوفمبر 2021 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرابطة الطبية العالمية: التطعيم طريقة وحيدة لمنع تحور فيروس كورونا



رام الله /سما/

صرح رئيس الرابطة الطبية العالمية، فرانك أولريخ مونتغوميري، أن التطعيم الجماعي مهم لمنع تحور فيروس كورونا وظهور سلالات منه شديدة العدوى وخطيرة للغاية.

وقال مونتغوميري في حديثه الذي تم نشره اليوم السبت في الصحف الألمانية: "قللنا كلنا من شأن هذا الوباء في البداية. وكنت أنا أفكر أيضا أنه نوع من الإنفلونزا. وفي لحظة ما كنا نعتبر أننا سنتمكن من تحقيق المناعة الجماعية، لكنه ظهر فيما بعد متحور "دلتا" المعدي للغاية. ونعرف حاليا أننا سنضطر لإجراء التطعيم خلال سنوات طويلة لمنع الفيروس من فرصة الانتشار".

وشدد على انه من الضروري ألا نسمح بتحور الفيروس، مضيفا أن المتحور الجديد (أوميكرون) الذي تم تسجيله مؤخرا في جنوب إفريقيا "مثال جيد" يدل على أهمية هذه المهمة. وأوضح: "لم نعد نعرف شيئا عن خطورته، لكن يبدو أنه ينتشر بشكل سريع".

وتابع: "أن ما يثير قلقا كبيرا لدي أنه من الممكن أن يظهر هناك متحور جديد ما سيكون معديا كمتحور "دلتا" وخطيرا كـ"إيبولا". وكلما قل عدد الإصابات التي نسمح بها، كان ذلك أفضل".

#الرابطة الطبية العالمية #فيروس كورونا #لقاح كورونا

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