حارس الأراضي المقدسة يصل بيت لحم إيذانا ببدء احتفالات أعياد الميلاد

بيت لحم /سما/

وصل، ظهر اليوم السبت، إلى مدينة بيت لحم قادما من مدينة القدس، موكب حارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون، إيذانا بالبدء باحتفالات أعياد الميلاد المجيدة، وعيد القديسة كاترينا الرعوية شفيعة رعية اللاتين، الذي يصادف غدا الأحد.

واستقبل الموكب استقبالا رسميا في ساحة المهد تقدمه وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، ومحافظ بيت لحم كامل حميد، ورئيس بلدية بيت لحم انطوان سلمان، ومدير عام شرطة محافظة بيت لحم العميد طارق الحاج، وقائد منطقة بيت لحم العميد ناصر عمر، ورؤساء الكنائس، وممثلي كافة الأجهزة الأمنية.

بعد مصافحته توجه الى كنيسة القديسة كاترينا، استقبله رئيس دير اللاتين والآباء والكهنة، ثم أقام صلاة شكر خاصة أعلن فيها عن بدء الزمن المجيد، لإعلان البدء بالاحتفالات.

وكان الموكب قد انطلق صباحا من دير اللاتين في الباب الجديد بالقدس، وصولا إلى دير مار الياس، بعدها تابع تقدمه وصولا إلى دوار العمل الكاثوليكي، استقبل من قبل المحتفلين، ثم ترجل من مركبته، وسار عبر شارع راس افطيس، والنجمة، تقدمه مجموعات كشافة تراسنطة، مرشدات مار يوسف، والسالزيان، وصولا إلى ساحة المهد.

وقالت معايعة "إن الاستعدادات تجري على قدم وساق للاحتفالات، وان الوزارة عملت كثيرا من خلال برامج ومشاريع لإعادة السياحة الى المدينة، وهناك افواج من الحجاج وصلت الى المدينة".

وأعربت عن أملها بأن تعود الأجواء الحقيقة للمدينة والاحتفالات كسابقاتها، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود كافة من أجل تحقيق ذلك.

بدوره، قال المحافظ حميد، "بيت لحم تتسلح اليوم بالأمل من خلال الحضور المميز للمحتفلين وأهالي المدينة والمحافظة، ويتوجب على الجميع ان يساهم في انجاح مظاهر الفرح والبهجة بأعياد الميلاد".

من جانبه، قال حارس الأراضي المقدسة باتون، "سعيد جدا بتواجدي في مدينة مهد المسيح، واستقبال الأهالي والمحتفلين، وهو دلالة على الأجواء الحقيقية للفرح والبهجة بأعياد الميلاد المجيدة".

وأضاف: اقول لأهالي بيت لحم وكل العالم لا تفقدوا الأمل، تسلحوا به، ومهد المسيح تحمل معها كل بشائر الخير، وسنصلي من أجل الخلاص من وباء كورونا، وايضا ان ينعم العالم بالحرية والامن والسلام.

من جانبه، قال مستشار حارس الاراضي المقدسة الأب ابراهيم فلتس، إن الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيدة تعود هذا العام بصورتها البهية، بعد ان غيّبها وباء كورونا العام الماضي، وعليه ندعو الجميع المشاركة والمساهمة في الاحتفالات، للتأكيد دوما على ان بيت لحم "مهد المسيح" شامخة، وتتحدى الصعاب.

وأضاف فلتس "رسالتنا في الميلاد تبقى عنوانها المحبة والسلام، وسنصلي من اجل حرية شعبنا الفلسطيني والخلاص من وباء كورونا، ونقول ان بيت لحم هادئة، وآمنة، ومبهجة، وفرحة بهذه المناسبة الدينية الوطنية، وتنتظر المحتفلين للقدوم".

وتميز الاحتفال بالحضور الكبير من المواطنين تقدمهم طلبة المدارس، الذين عبروا عن فرحتهم.