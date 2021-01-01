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عباس: "آمل أن تبدأ جميع الفصائل الفلسطينية في النظر إلى الصراع بشكل مختلف"

السبت 27 نوفمبر 2021 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
عباس: "آمل أن تبدأ جميع الفصائل الفلسطينية في النظر إلى الصراع بشكل مختلف"



القدس المحتلة /سما/

قال رئيس حزب "راعم" عضو الكنيست منصور عباس إن شركائه في الائتلاف يضغطون عليه للحديث عن المفاوضات التي أجراها مع زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو قبل تشكيل الحكومة.

وأضاف عباس خلال حدث ثقافي في بئر السبع، وفق "والا: "لن أفتح ما جرى مناقشته مع نتنياهو، شركائي السياسيون يضغطون عليّ أيضًا لإخراج الأمور".

وتابع: "أنا لست متفاخرًا وأركض لإخبارهم بذلك".

في سياق منفصل، قال رئيس راعم "آمل أن تبدأ جميع الفصائل الفلسطينية في النظر إلى الصراع بشكل مختلف ، وأن تفهم أن هناك إمكانية لخلق شيء جديد. وأعتقد أن نجاحنا سيؤثر عليهم".

وبخصوص التهديد الإيراني أشار منصور عباس، الى أنه "لا خطر وجودي على إسرائيل"

#منصور عباس #اسرائيل #حركة حماس #المعارضة الإسرائيلية #بنيامين نتنياهو

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