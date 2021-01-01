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وزيرة الصحة: لجنة الوبائيات ستعقد غدا اجتماعا طارئا لبحث الحالة الوبائية

السبت 27 نوفمبر 2021 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: لجنة الوبائيات ستعقد غدا اجتماعا طارئا لبحث الحالة الوبائية



رام الله/سما/

دعت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم السبت، جمهور المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية وارتداء الكمامات، وضرورة تعقيم الأيدي، وعدم المصافحة، وأخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأضافت الكيلة في بيان صحفي، اليوم السبت، أن هذه الإجراءات ستحد من انتشار فيروس "كورونا" ومتحوراته، خاصة في ظل اكتشاف متحور "أوميكرون".

وقالت إن لجنة الوبائيات ستعقد يوم غد الأحد اجتماعاً طارئاً هاماً لبحث الحالة الوبائية والتطعيمات، والمتحور الجديد للفيروس والتوصيات والإجراءات الوقائية للحد من انتشار الوباء، حسب توصيات وتعليمات منظمة الصحة العالمية.

وتابعت: في ظل الطلب العالمي الكبير على لقاحات كورونا، وعدم استطاعة بعض الدول تأمين جرعات كافية لمواطنيها، فإن فلسطين لديها مخزون كافٍ من اللقاحات، داعية المواطنين الذين لم يتلقوا التطعيم إلى ضرورة التوجه إلى مراكز التطعيم لأخذ الجرعات.

ونوهت إلى أن المواطنين الذين مضى على أخذهم الجرعة الثانية من اللقاح أكثر من 6 أشهر، يستطيعون التوجه إلى مراكز التطعيم لأخذ الجرعة المعززة (الثالثة)، لزيادة حمايتهم من العدوى بفيروس كورونا.

وقالت وزيرة الصحة إن المسؤولية الاجتماعية والوطنية تحتم على الجميع الالتزام التام بتدابير الوقاية والسلامة، لحماية أنفسهم وأبناء شعبهم.

وتمنت وزيرة الصحة السلامة التامة لأبناء شعبنا، والخروج من هذه الجائحة بأقل الخسائر، مؤكدة في الوقت نفسه جاهزية الوزارة وجميع كوادرها ومراكزها للتعامل مع أي سيناريو محتمل.

#وزيرة الصحة الفلسطينية #مي الكيلة

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