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وزير الخارجية الأردني ينقل رسالة من الملك عبد الله الثاني للرئيس عباس

السبت 27 نوفمبر 2021 02:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الأردني ينقل رسالة من الملك عبد الله الثاني للرئيس عباس



رام الله/سما/

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأعضاء من القيادة الفلسطينية اليوم، عدد من القضايا التي تهم البلدين ونقل الصفدي رسالة من الملك الأردني لعباس.

ونقل الصفدي اليوم السبت رسالة من الملك الأردني عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وجاءت الرسالة في سياق عملية التنسيق المستمرة حول التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والعمل المشترك لإيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وكانت طائرة وزير الخارجية الأردني حطت اليوم السبت في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، وذلك لعقد مباحثات مع الرئيس عباس وأعضاء من القيادة الفلسطينية.

#أيمن الصفدي #وزير الخارجية الاردني

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