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منظمة التحرير: هجوم استيطاني غير مسبوق بالقدس وإدارة بايدن تعارض لفظيًا

السبت 27 نوفمبر 2021 02:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
منظمة التحرير: هجوم استيطاني غير مسبوق بالقدس وإدارة بايدن تعارض لفظيًا



رام الله/سما/

 قالت منظمة التحرير اليوم السبت، إن مدينة القدس تشهد هجوما استيطانيا غير مسبوق لمصادرة المزيد من الأراضي فيها وتهويد المدينة.

وذكر “المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان” التابع للمنظمة في تقرير له، أن خطط الاستيطان باتت تركز على القدس بهدف تكريس فصلها عن محيطها الفلسطيني من جميع الجهات وتغيير واقع المدينة التاريخي والقانوني والديموجرافي.


وأضاف التقرير أن التوسع الاستيطاني في القدس يستهدف كذلك إخراج المدينة من أية مفاوضات مستقبلية كعاصمة لدولة فلسطين ومنع أي إمكانية للتفكير ببقاء المطار الدولي الذي كان معروفا بمطار القدس.

وأشار التقرير إلى موافقة حكومة الاحتلال مبدئيا على مخطط لبناء حي استيطاني يضم آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة على أراضي مطار قلنديا (المهجور) شمال القدس.

وبحسب التقرير ، يشمل المخطط بناء نحو 11 ألف وحدة استيطانية وفنادق ومرافق وحدائق عامة ومناطق صناعية تقام على 243,1 دونم شمالي القدس بالإضافة إلى مرافق تجارية وسياحية أخرى.

وحذر من أنه “من شأن تنفيذ هذا المخطط الاستيطاني، وهو الأكبر منذ عقود، فصل القدس الشرقية بالكامل عن الشمال وعن مدينة رام الله”، مشيرًا إلى إعلان البلدية الإسرائيلية في القدس عن إقامة ألفي وحدة سكنية جديدة في مستوطنة (التلة الفرنسية) المقامة على أراضي جبل المشارف بالقدس الشرقية. وانتقد التقرير اكتفاء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بإبداء معارضتها اللفظية لنشاطات الاحتلال الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون أن تذهب أبعد من ذلك أو تفعل شيئا لوقف هذه النشاطات الخطيرة.

#القدس #الاستيطان

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