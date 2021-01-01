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الخليل: افتتاح معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2021

السبت 27 نوفمبر 2021 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

افتتح وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، ممثلا عن رئيس الوزراء، اليوم السبت، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2021، بتنظيم من نقابة المهندسين– مركز القدس وهيبرون اكسبو، وذلك في ضاحية الرامة بمدينة الخليل.

وقالت عضو اللجنة التحضيرية للمعرض آلاء زلوم، إن المعرض يستمر ثلاثة أيام، هو الثالث من نوعه، والذي يقام سنويا بالخليل، ويهدف الى تعزيز التواصل بين السوق المحلي والمهندسين، وعرض للتقنيات الجديدة حسب المواصفات العالمية، وتسويق منتجات هذه الشركات، وتعريف المواطن العادي على هذه الإنشاءات.

وأضافت "يشارك في المعرض أكثر من 65 شركة إنشائية، والمؤسسات ذات العلاقة، بحضور العديد من مهندسي فلسطين من كافة المحافظات ومهندسين من فلسطينيي الأراضي عام 1948، للاطلاع على الشركات المشاركة، إضافة الى جولة في البلدة القديمة ومتحف الخليل، والحرم الإبراهيمي الشريف.

#الخليل #الصناعات الإنشائية #معرض #فلسطين

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