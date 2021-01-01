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ايران تصرح بشأن امتلاكها قنبلة نووية

السبت 27 نوفمبر 2021 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
ايران تصرح بشأن امتلاكها قنبلة نووية



طهران/سما/

أكد المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن "بلاده تمتلك قدرات صنع السلاح النووي منذ مدة طويلة، لكن عقائدهم وتعليمات قائد الثورة تمنعنهم من الحصول عليها".


وفي مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة، أشار بهروز كمالوندي إلى أن "الغرب ليس لديه خيار سوى التعامل مع إيران"، لافتا إلى أن "مقاومة الجمهورية الإسلامية في الدبلوماسية تجبر الغرب على قبول الواقع الموجود".

وأضاف كمالوندي : "الادعاءات ضد برنامج إيران النووي مكررة"، معتبرا أن "الوقت يمر لصالح ايران".

وأكمل: "نعمل تحت الإشراف الدقيق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وليس من المنطقي الادعاء باننا نحاول التوصل إلى السلاح النووي"، مشيرا إلى أن "الجميع أدرك أنه لا يمكن التحدث إلى إيران بلغة القوة، وأن الغرب يحاول تجييش العالم ضد طهران".

ولفت كمالوندي إلى أن "الغرب يستخدم أساليب مستهلكة و قديمة ليجلس على طاولة المفاوضات، وهو في موقع المطالبة وليس الإجابة على مسؤولياته".

واعتبر أن "مطالب الوكالة خارجة عن اطار اتفاق الضمانات، وبموجب قانون البرلمان الإيراني لا يسعنا قبول أي رقابة خارج هذا الاطار"، مضيفا: "نهجنا الحالي يصب في مصلحة إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية..وفق قواعد الوكالة في حال تم إحياء الاتفاق النووي على الوكالة الاعتراف بسلمية نشاطاتنا في تقاريرها، وكان من المفترض أن تستمر الكاميرات في العمل دون تصل الوكالة إلى محتوياتها".

#ايران #قنبلة نووية

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