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الخارجية: نتابع الأوضاع الصحية لجالياتنا واجراءات السفر في ظل المتحور الجديد لكورونا

السبت 27 نوفمبر 2021 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: نتابع الأوضاع الصحية لجالياتنا واجراءات السفر في ظل المتحور الجديد لكورونا



رام الله / سما /

قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك أن فريق العمل المختص في الوزارة يتابع على مدار الساعة التطورات المتعلقة باكتشاف وسرعة انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا، خاصة من ناحية الخطوات التي بدأت عديد الدول باتخاذها من أجل محاصرته ومواجهته، وما يترتب على ذلك من اجراءات وبروتوكولات بما فيها الاغلاقات والحد من حركة وسفر المواطنين.

وأضاف السفير الديك، في بيان، اليوم السبت، أن الوزارة تتابع الاعلانات الصادرة عن الدول بهذا الخصوص، وستقوم بالإعلان عنها لتضعها في متناول المواطنين الفلسطينيين، خاصة تلك الإجراءات التي تصدر عن دول الجوار.

وفي سياق ذو صلة، أعلن السفير الديك أنه وبناءً على توجيهات الوزير رياض المالكي، وفي ظل الارتفاع الحاصل في أعداد الاصابات لدى عديد الدول، وأمام التحذيرات التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، وقلقها من هذا الفيروس، واستمرارا لمتابعة الوزارة للأوضاع الصحية والمعيشية لجالياتنا حول العالم، عمّمت الوزارة على سفارات دولة فلسطين بضرورة التزود بأعلى درجات الحيطة والحذر من الناحية الصحية، والالتزام التام بالبروتوكولات الصحية المعتمدة في الدول المضيفة، وذلك للحفاظ على الصحة والسلامة.

كما أكدت الوزارة على ضرورة تعزيز الاتصال والتواصل مع جالياتنا في الدول كافة، والقيام بحملة توعية من مخاطر هذا الفيروس، وحث مؤسسات ومجالس واتحادات الجالية والطلبة لإبداء أعلى درجات الحيطة والحذر من هذا الفيروس، والالتزام بالبرتوكولات الصحية المعتمدة في الدول المضيفة.

ودعت إلى الوقوف على الاحتياجات الصحية والمعيشية لطلبتنا، وأبناء الجالية طرفكم، وتقديم أي مساعدة ممكنة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وضرورة متابعة الاعلانات الصحية التي تصدر عن الدول، ونشرها في اوساط الطلبة والجالية، خاصة ما يتعلق بالإجراءات الصحية، والحركة، والتنقل.

#وزارة الخارجية #فيروس كورونا #السفر #الجاليات الفلسطينية

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