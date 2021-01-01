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الاحتلال يستدعي شابا من سلوان ويمدد اعتقال آخر

السبت 27 نوفمبر 2021 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك عقب الإفراج عنه، فيما مددت اعتقال آخر.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال سلّمت الشاب سفيان النتشة من الحارة الوسطى في بلدة سلوان، بلاغا، للتحقيق معه يوم غد، بعد الإفراج عنه.

وأضافت المصادر ذاتها، أن سلطات الاحتلال مدّدت اعتقال الفتى محمد علي الغول (17 عاما) من حي راس العامود في سلوان، حتى الاثنين المقبل.

يشار أن قوات الاحتلال اعتقلت النتشة والغول يوم أمس، بعد دهم منزلي ذويهما في سلوان.

#الاحتلال #سلوان #القدس

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