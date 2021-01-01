MEE: صفقة مرتقبة بين تركيا والإمارات لتبادل عملات بقيمة مليارات الدولارات

وكالات/سما/

نقل موقع Middle East Eye البريطاني، الجمعة 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، عن مسؤول تركي وصفه بـ"رفيع المستوى"، قوله إن تركيا تسعى لتعزيز احتياطيات عملاتها الأجنبية في البنك المركزي، بما لا يقل عن 5 مليارات دولار، في اتفاقية مبادلة مع الإمارات.

يأتي هذا بعد زيارة أجراها ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد إلى تركيا الأربعاء 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، والتقى رئيس البلاد رجب طيب أردوغان، ووقَّعا اتفاقية فنية تسمح لأنقرة بمبادلة الليرة التركية مع الدرهم الإماراتي.

المسؤول الذي لم يذكر الموقع البريطاني اسمه، قال إن "المفاوضات في الأيام المقبلة ستحدد المبلغ النهائي، لكن تقديرنا المبدئي أنه لن يقل عن 5 مليارات دولار"، مضيفاً أن الصفقة تمكّن أبوظبي أيضاً من "الإيداع المباشر في البنك المركزي التركي بالدولار الأمريكي، وسط الأزمة التي تمر بها العملة التركية".

بالموازاة مع ذلك، قال تقرير صحيفة Hurriyet، نقلاً عن مسؤول اقتصادي تركي كبير، إن خط مبادلة العملات- اتفاق بين بنكين مركزيين لتبادل العملات- كان مقرراً أن يكون بمبلغ 10 مليارات دولار على الأقل.



كانت الإمارات قد وافقت على ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في تركيا، خلال زيارة بن زايد لأنقرة، وقد بدأ البلدان إعادة العلاقات بينهما خلال العام الماضي، بعد 10 سنوات من الصراعات السياسية وبالوكالة في أماكن مثل ليبيا ومصر والقرن الإفريقي.

يأتي هذا بينما تواجه الليرة التركية انخفاضاً في قيمتها يُقدر بنحو 70% عما كانت عليه قبل 5 سنوات، وذلك عقب قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تخفيض أسعار الفائدة.

كان مسؤول تركي قد كشف لوكالة رويترز قبيل محادثات رفيعة المستوى في أنقرة، أن تركيا والإمارات ستبرمان اتفاقات في مجالات الطاقة والاستثمارات التكنولوجية والموانئ البحرية واللوجستيات.

أضاف المسؤول أنه سيجري توقيع مذكرات تفاهم بين الشركة القابضة المملوكة لحكومة أبوظبي وصندوق الثروة السيادي التركي ومكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية وشركات تركية أخرى.

يُذكر أنه بالتزامن مع وصول ولي عهد أبوظبي إلى الإمارات، أعلن وزير خارجية تركيا، مولود تشاووش أوغلو عن زيارة مرتقبة للعاصمة الإماراتية أبوظبي في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وأشار إلى أن البلدين عقدا اجتماعاً مثمراً للغاية.