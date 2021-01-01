الاحتلال يفرج عن الصيادين الذين اعتقلهم قبالة سواحل غزة

غزة/سما/

أفرجت قوات الاحتلال، في وقت متأخر من صباح اليوم السبت، عن الصيادين الخمسة الذين اعتقلهم قبالة سواحل قطاع غزة.

وذكر نقيب الصيادين بغزة زياد بكر، صباح اليوم، أن بحرية الاحتلال الإسرائيلي، قامت ليلة أمس، باختطاف لنش جر تعود لمكيته لعائلة الهسي وعلى متنه 5 صيادين

وأفاد في بيان صحفي اليوم، بأن الاحتلال أفرج عن 3 صيادين، منوهًا أن الإثنين الآخرين ما زال مصيرهم مجهول.





وأشار إلى أنه تم احتجاز القارب في ميناء اسدود، موضحًا أن الصيادين المفرج عنهم هم: جمال جهاد الهسي، محمد رشاد الهسي، نور رجب الهسي، فيما تبقى كل من محمد نهاد الهسي وأحمد رشاد الهسي رهن الاعتقال.