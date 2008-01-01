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سحب قرعة بطولة الراحل عبد الله الكرنز لأكاديميات كرة القدم

السبت 27 نوفمبر 2021 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سحب قرعة بطولة الراحل عبد الله الكرنز لأكاديميات كرة القدم



غزة / سما /

سحب اتحاد الكرة قرعة بطولة الراحل عبد الله الكرنز لأكاديميات كرة القدم لفئة 2008 فما فوق بالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة والمقرر أن تنطلق يوم الأحد المقبل على ملعب فلسطين بمشاركة 6 أكاديميات.

وجرت مراسم القرعة بحضور إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد الكرة، ياسر رضوان رئيس اللجنة الفنية، عماد التترى أمين سر لجنة المسابقات، الكابتن محمد أبو عيطة مقرر دائرة الأكاديميات، ومندوبى الفرق المشاركة.

ورحب أبو سليم بممثلي الأكاديميات، متمنياً التوفيق للفرق المشاركة في البطولة.

وقال أبو سليم إن البطولة تحمل اسم الراحل عبد الله الكرنز أحد أعلام وقامات الحركة الرياضية والإعلامية في فلسطين، وتكريماً ووفاءًا لتاريخه الحافل بالعطاء والإنجازات.

وأكد أبو سليم على أهمية أكاديميات كرة القدم لما تشكله من رافد لاكتشاف المواهب والتي تصب في مصلحة المنتخبات الوطنية.

بدوره اعتبر رضوان أن البطولة تشكل أهمية كبيرة لأكاديميات كرة القدم، مشيراً إلي أن المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة يولى اهتماماً كبيراً بالفئات العمرية والتي تعتبر الأكاديميات الحاضنة الأولى لهم.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: القلعة، الهدف، النجوم.

المجموعة الثانية: المحترفين، تشامبيونز، سكور.

ويتأهل أولى وثاني كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية، حيث ستقام المباريات بقانون كرة القدم السباعي.

#كرة القدم #عبد الله الكرنز #قرعة #المجلس الأعلى للشباب والرياضة

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