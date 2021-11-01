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23 لاعبا في قائمة فلسطين النهائية لكأس العرب

السبت 27 نوفمبر 2021 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
23 لاعبا في قائمة فلسطين النهائية لكأس العرب



الدوحة / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن القائمة النهائية للمنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس العرب 2021.

وأكد اتحاد القدم, أن القائمة تضم 23 لاعبا, بعد استبعاد الثنائي توفيق علي, ومحمد الغول من المعسكر الأخير, الذي جرى بقطر.

وفيما يلي قائمة منتخب فلسطين لكأس العرب:

- حراس المرمى: رامي حمادة، عبد الله شقفة، عمرو قدورة.

- الدفاع: مصعب البطاط، عبد اللطيف البهداري، ياسر حمد، محمد صالح، محمد خليل، أحمد قطميش، عبد السلام سلامة، موسى سليم.

- الوسط: محمد باسم، محمد يامين، محمود أبو وردة، محمد درويش، عدي خروب، يزن عويوي، علي عدوي، عبد الحميد أبو حبيب.

- الهجوم: رئبال دهامشة، تامر صيام، محمود عيد، ليث خروب.

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#فلسطين #كأس العرب #الاتحاد الفلسطيني #المنتخب الوطني

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