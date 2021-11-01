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الصداقة والزعيم لنهائي بطولة النخبة (صور)

السبت 27 نوفمبر 2021 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصداقة والزعيم لنهائي بطولة النخبة (صور)



غزة / سما /

صعد فريقا الصداقة وشباب رفح لنهائي بطولة الشهيد "ياسر عرفات" 2021 لأندية النخبة في قطاع غزة.

وحقق الصداقة فوزا سهلا على حساب نظيره الأهلي (3-0).

وسجل ثلاثية الفائز ميسرة البواب (1), وعمر بلح (47), ومحمد الحمامي (92), ليخطف ورقة الموقعة الختامية, رغم خسارته في الذهاب (1-2).

شباب رفح – شباب خانيونس (1-2)

وتفوق شباب خانيونس على منافسه شباب رفح (2-1), لكن الأخير وصل النهائي, بعدما فاز ذهابا (2-0).

وسجل هدفي "النشامى" رفيق عاشور (53), وعبد الله الزرابي (77), في حين أحرز هدف "الزعيم" محمد أبو دان (65) من ركلة جزاء.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان الفائزان في المباراة النهائية السبت القادم على ملعب فلسطين بغزة الساعة الثانية ظهرا.

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#بطولة النخبة الأولى #بطولة النخبة #الصداقة #الزعيم

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