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سان جيرمان يزعج ريال مدريد بعرض ضخم لفينيسيوس

السبت 27 نوفمبر 2021 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سان جيرمان يزعج ريال مدريد بعرض ضخم لفينيسيوس



وكالات / سما /

يحاول باريس سان جيرمان إغراء البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، من أجل الانتقال إلى "حديقة الأمراء".

وينتهي عقد فينيسيوس مع الميرنجي في صيف 2024.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن سان جيرمان يريد ضم فينيسيوس وعرض عليه اللعب في باريس بعقد مدته 6 مواسم وراتب يبلغ 17 مليون يورو.

ولم تذكر الصحيفة قيمة العرض، الذي ينوي سان جيرمان تقديمه لريال مدريد.

وأشارت "موندو ديبورتيفو" إلى أن هذا العرض مغرٍ للشاب البرازيلي، الذي يحصل سنويًا على 3.5 مليون يورو فقط مع ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن العقد الجديد الذي يجهزه ريال مدريد لفينيسيوس، بعيد عن عرض سان جيرمان، ويبلغ 10 ملايين يورو سنويًا.

وقالت إن سان جيرمان من المنتظر أن يخسر نجمه كيليان مبابي في الصيف المقبل، لذا يحاول تعويضه بلاعب آخر مميز في الهجوم.

وسبق أن ذكرت تقارير فرنسية أن مبابي سيجدد عقده لمدة موسم واحد مع سان جيرمان، ليسمح للنادي الفرنسي بالتفاوض مع ريال مدريد، بشأن رحيله مقابل أموال أو دخول صفقة تبادلية.

#باريس سان جيرمان #ريال مدريد #فينيسيوس جونيور #فينيسيوس

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