لجنة الانتخابات تنشر الكشف النهائي بأسماء القوائم والمرشحين وبدء الدعاية الانتخابية

رام الله/سما/

نشرت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم السبت، الكشف النهائي بأسماء القوائم والمرشحين للمرحلة الأولى من الانتخابات المحلية 2021، وذلك بالتزامن مع مرحلة الدعاية الانتخابية التي تستمر حتى 9/12/2021.

وقالت اللجنة في بيان لها، إنه وفقا للكشف النهائي للقوائم والمرشحين، فسيجري الاقتراع يوم 11/12/2021، في 154 هيئة محلية، ترشحت في كل منها أكثر من قائمة انتخابية واحدة، مشيرة إلى أن عدد القوائم المرشحة في جميع هذه الهيئات بلغ 573 قائمة، تضم 4,480 مرشحا ومرشحة يتنافسون على 1,514 مقعدا.

وأضافت أن 162 هيئة محلية ترشحت فيها قائمة واحدة فقط، وسيُعلن عن فوزها بالتزكية بجميع مقاعد المجلس يوم إعلان النتائج، مؤكدة أن عدد المرشحين فيها بلغ 1,498، يمثلون عدد المقاعد في هيئاتهم.

وأشارت إلى أن 60 هيئة محلية لن تجري فيها انتخابات بهذه المرحلة بسبب عدم ترشح قوائم مكتملة فيها (10 هيئات فيها قوائم غير مكتملة، إضافة إلى 50 هيئة لم تترشح بها أي قائمة)، ويرجع القرار بشأن وضع مجالس هذه الهيئات إلى مجلس الوزراء.

وأكدت اللجنة أنه يتضح من الكشف أن عدد الإناث المرشحات في جميع القوائم المقبولة وصل إلى 1551 مرشحة بنسبة 25.9% من إجمالي عدد المرشحين البالغ 5,978، ويوجد ثلاث قوائم تترأسها مرشحة أنثى.

وتنطلق اليوم السبت مرحلة الدعاية الانتخابية وفقا للجدول الزمني القانوني المعلن مسبقا، والتي تستمر 13 يوما، ويحق للقوائم والمرشحين خلالها الإعلان عن برامجها الانتخابية، ودعوة الناخبين للتصويت لهم، وفقا لضوابط وأحكام القانون.

وأكدت اللجنة أنها ستنشر البرامج الانتخابية للقوائم المرشحة من خلال موقعها الإلكتروني (www.elections.ps) لاطلاع المواطنين عليها، لافتة إلى أنها أشرفت على الإعداد وتتابع بث الدعاية الانتخابية المجانية للقوائم المرشحة في وسائل الإعلام الرسمية، كما حددها القانون.

وفي السياق، بدأت لجنة الانتخابات حملة التوعوية والتثقيف الخاصة بمرحلة الدعاية الانتخابية والتي تهدف إلى إطلاع المواطنين على ضوابط وأحكام ممارسة الدعاية الانتخابية التي وضعها القانون، ودعوتهم للمشاركة بالرقابة على التزام القوائم والمرشحين بها.

وتشمل الحملة عقد لقاءات وورش عمل في الهيئات المحلية المشمولة بالمرحلة الأولى والنشر من خلال مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي المعلومات الخاصة بالمرحلة وضوابطها لاطلاع الجمهور عليها.

ودعت اللجنة المواطنين للإبلاغ عن أي خروقات لضوابط الدعاية من خلال تقديم شكوى في مكاتب اللجنة بجميع محافظات الضفة، وكذلك الإبلاغ عن تعرض أي قائمة أو مرشح لمنع من ممارسة حقة بالدعاية الانتخابية.