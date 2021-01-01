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الصحة بغزة: 3 وفيات و56 إصابة جديدة بكورونا

السبت 27 نوفمبر 2021 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: 3 وفيات و56 إصابة جديدة بكورونا



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم السبت 27 نوفمبر 2021، عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 396 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 56 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأضافت أنه تم تسجيل 30 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 186905 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 1362 حالة، وإجمالي المتعافين 183900 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1643 وفاة.


 
وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 49 حالة، من بينها 36 حالات خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1606760 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 503632 شخص.

#وزارة الصحة بغزة #اصابات كورونا في غزة #وفيات كورونا في غزة

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