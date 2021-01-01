صحة غزة: خلية الأزمة تعقد اجتماعا لمناقشة انتشار متحور "أوميكرون" والحالة الوبائية بالقطاع مستقرة

غزة/سما/

أكد مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة بغزة د. مجدي ظهير، اليوم السبت، أن لجنة "خلية الأزمة بغزة" ستقعد اجتماعا خلال الأيام القادمة لمناقشة انتشار متحور "أوميكرون" كورونا الجديد.

وقال ضهير في تصريح صحفي ، إن " اجتماع خلية الأزمة الحكومية والمقرر عقده يوم الإثنين القادم سيكون متحور "أوميكرون" كورونا الجديد على سلم أولوياته وبناء عليه سيتم اتخاذ الاجراءات المناسبة و الممكنة لمنع تفشي المتحور داخل القطاع ".



وفي تصريح صحفي آخر قال ظهير أن" الحالة الوبائية في قطاع غزة مستقرة في ظل الحديث عن تمحور الطفرة الأفريقية التي لا نمتلك لها مواد فحص حتى الآن ونسعى لامتلاكها.

وتحدث "ضهير" عن الجهوزية الكاملة لوزارة الصحة؛ للعمل على متابعة تطورات الحالة الوبائية في القطاع، مشددًا على ضرورة تلقى اللقاح المضاد لـ "كورونا" للحفاظ على السلامة العامة.

وأمس الجمعة ، صنفت منظمة الصحة العالمية، المتحورة الجديدة لفيروس كورونا التي رصدت لأول مرة في جنوب أفريقيا بأنها "مثيرة للقلق" حيث أطلقت عليها المنظمة اسم "أوميكرون".

وقالت مسؤولة إدارة الوباء في المنظمة، ماريا فان كيركوف، "نعلن اليوم أن B.1.1.529 متحورة مقلقة" وأنها "تسمى أوميكرون"(Oo)، وهو الحرف الخامس عشر في الأبجدية الإغريقية ويعني O صغير (بمقابل أوميغا - O كبير).

ووفق مجموعة خبراء منظمة الصحة العالمية، تشير البيانات الأولية إلى أن هناك "خطرا متزايدا للإصابة مرة أخرى" بأوميكرون مقارنة بالمتحورات الأخرى المثيرة للقلق.

وكل الفيروسات، بما فيها "سارس كوف-2" المسؤول عن كوفيد-19 (كورونا)، تتحور بمرور الوقت. ومعظم الطفرات لها تأثير ضئيل أو معدوم على خصائص الفيروس، لكن بعض الطفرات يمكن أن تؤثر على خصائص الفيروس وتؤدي مثلا إلى تسهيل انتشاره أو رفع شدة المرض الذي يسببه أو تقليص فعالية اللقاحات والأدوية المضادة له.