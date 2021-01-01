  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاتحاد الأوروبي: إقرار الميزانية الخاصة بفلسطين خلال أسابيع وهذا ما يترتب عليها

السبت 27 نوفمبر 2021 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي: إقرار الميزانية الخاصة بفلسطين خلال أسابيع وهذا ما يترتب عليها



رام الله/سما/

قال المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان، إن الاتحاد سيقر ميزانيته الخاصة بفلسطين، خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح "عثمان" في تصريح صحفي  أنّ إقرار الميزانية يترتب عليها دعم ميزانية السلطة الفلسطينية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع إنسانية واقتصادية.

وبين أنَّ الاتحاد سيقر ميزانيته لثلاثة أعوام قادمة، متوقعا مع الربع الأول من العام القادم استئناف الدعم للسلطة الفلسطينية.

وشدد "عثمان" أن الاتحاد يعمل على دعم ميزانية رواتب الموظفين، و"أونروا" ومخصصات التنمية الاجتماعية، وغيرها من القطاعات.

وفيما يخص قطاع غزة، أشار إلى أن زيارة وفد سفراء الاتحاد لغزة، جاءت لاستطلاع الأوضاع الإنسانية عن قرب، والتأكيد أنّ القطاع على طاولة الاهتمام، مردفًا أن دعم المشاريع الإنسانية على أجندة الاتحاد، وصولا لحل جذري لكل المشاكل.

وأورد أن الاتحاد دعم في اتجاه تشكيل حكومة قادرة على العمل في المناطق الفلسطينية المختلفة، وأن يناط بها القيام بكامل مهامها، إضافة لتقديم الخدمات لكل الشعب، وتجرى الانتخابات.

وذكر "عثمان" أن رؤية الاتحاد تقوم على ضرورة انهاء الانقسام الفلسطيني بأسرع وقت ممكن.

#الاتحاد الاوروبي #شادي عثمان

الأكثر قراءة اليوم

كورونا "شديد التحور"..ذعر عالمي وتقييد للرحلات الجوية وهبوط لأسعار النفط

معاريف: بعد “الكهرباء والماء”.. الأردن في حدوة حصان و”الناطق” يسيء استعمال ورقة التوت

صحيفة عبرية: اتفاقية سرية تجعل "إسرائيل" وقطر أقرب إلى تطبيع العلاقات

هآرتس تتحدث عن الدور المصري في غزة: ضغوط شديدة على حماس لتقديم تنازلات

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

بنود وتفاصيل غير مسبوقة...هذا ما تضمّنته الاتفاقية التي وقعتها إسرائيل مع المغرب؟

سيناريوهات مهاجمة المنشآت النووية: الجيش الإسرائيلي يحدد أهدافه في إيران

الأخبار الرئيسية

معاريق

معاريف: ماذا وراء اتفاق الاحتلال الأمني "الاستراتيجي" مع المغرب ؟

غزة

صحة غزة: خلية الأزمة تعقد اجتماعا لمناقشة انتشار متحور "أوميكرون" والحالة الوبائية بالقطاع مستقرة

الصحة تتحدث عن استعداداتها لمواجهة متحور "أوميكرون"

كم نسبة ما تم انجازه في ملف اعمار غزة ولماذا التأخير ؟..صحيفة تجيب

بحرية الاحتلال تختطف قاربا في بحر رفح وعلى متنه 5 صيادين

الاتصالات الفلسطينية