الاتحاد الأوروبي: إقرار الميزانية الخاصة بفلسطين خلال أسابيع وهذا ما يترتب عليها

رام الله/سما/

قال المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان، إن الاتحاد سيقر ميزانيته الخاصة بفلسطين، خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح "عثمان" في تصريح صحفي أنّ إقرار الميزانية يترتب عليها دعم ميزانية السلطة الفلسطينية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع إنسانية واقتصادية.

وبين أنَّ الاتحاد سيقر ميزانيته لثلاثة أعوام قادمة، متوقعا مع الربع الأول من العام القادم استئناف الدعم للسلطة الفلسطينية.

وشدد "عثمان" أن الاتحاد يعمل على دعم ميزانية رواتب الموظفين، و"أونروا" ومخصصات التنمية الاجتماعية، وغيرها من القطاعات.

وفيما يخص قطاع غزة، أشار إلى أن زيارة وفد سفراء الاتحاد لغزة، جاءت لاستطلاع الأوضاع الإنسانية عن قرب، والتأكيد أنّ القطاع على طاولة الاهتمام، مردفًا أن دعم المشاريع الإنسانية على أجندة الاتحاد، وصولا لحل جذري لكل المشاكل.

وأورد أن الاتحاد دعم في اتجاه تشكيل حكومة قادرة على العمل في المناطق الفلسطينية المختلفة، وأن يناط بها القيام بكامل مهامها، إضافة لتقديم الخدمات لكل الشعب، وتجرى الانتخابات.

وذكر "عثمان" أن رؤية الاتحاد تقوم على ضرورة انهاء الانقسام الفلسطيني بأسرع وقت ممكن.