أسير من القدس يدخل عامه الـ (18) في سجون الاحتلال

القدس المحتلة / سما /

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد أمين أحمد جميل شقيرات (46 عامًا)، من بلدة السواحرة بمدينة القدس المحتلة، أنهى سبعة عشر عامًا في الأسر ويدخل اليوم عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 27/11/2004م؛ وأصدرت محكمة الاحتلال حكمًا بحقه بالسجن مؤبدين بالإضافة إلى 3 سنوات؛ بتهمة القيام بأعمال مقاومة ضد الاحتلال أدت لمقتل صهيونيان، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

يذكر أن الأسير أمين شقيرات ولد بتاريخ 20/03/1975م، وهو متزوج، وأب لأربعة أبناء، ويقبع حاليًا في سجن رامون.