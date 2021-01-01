رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس)، الصادرة اليوم السبت، إصابة عشرات المواطنين بجروح خلال قمع الاحتلال لمسيرات ضد الاستيطان في مناطق متفرقة بالضفة.

كما تناولت تشييع جثمان الشهيد الفتى أمجد أبو سلطان (17 عاما) في بيت لحم، الذي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي في 15 تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، إضافة لتأكيد الاتحاد الأوروبي بأن عمليات هدم منازل المواطنين وتهجيرهم يقوض آفاق السلام.

وفي يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- 40 ألف مصلٍ يؤدون الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.. عشرات الإصابات بالضفة وتشييع جثمان الشهيد الفتى أمجد أبو سلطان في بيت لحم

- الرئيس يعزي نظيره الروسي بضحايا منجم سيبيريا

- الأحمد يسلم رسالة من الرئيس الى رئيس الاتحاد البرلماني الدولي حول انتهاكات الاحتلال

- مصلح: الأجهزة الأمنية قبضت على الفارين من سجن جنيد

- "التنفيذية" تدين توقيع اتفاقية عسكرية وأمنية بين المغرب واسرائيل

- "التربية" تنفي ما ينشر عن خروج فلسطين من تصنيف المنتدى الاقتصادي لجودة التعليم

- الاتحاد الأوروبي: هدم منازل الفلسطينيين وتهجيرهم يقوض آفاق السلام

- "الخارجية": سفارتنا لدى فرنسا تتابع كارثة غرق المركب شمال فرنسا

- 3 وفيات و210 إصابات بـ "كورونا"

- "أوميكرون" يثير القلق في العالم.. إغلاق الحدود وحظر طيران

- العسيلي والاتحاد العام للغرف التجارية التركية يبحثان مخطط انجاز منطقة جنين الصناعية

- قرن من الكفاح والخيبات والأمل

- أهالي القدس يشاركون المحافظ غيث فرحته بزواج ابنته البكر

"الأيام":

- إصابة العشرات بالرصاص خلال قمع جيش الاحتلال مسيرات الجمعة الشعبية

- بيت لحم: تشييع جماهيري حاشد لجثمان الشهيد أبو سلطان

- بحرية الاحتلال تستهدف وتطرد قاربًا من بحر غزة وفقدان الاتصال بـ"حسكة صيد"

- "العليا" الإسرائيلية تستمع غدًا لالتماسات ضد مشروع التلفريك بالقدس المحتلة

- منظمة التحرير تدين توقيع اتفاقية عسكرية وأمنية بين المغرب وإسرائيل

- الاتحاد الأوروبي: هدم منازل الفلسطينيين وتهجيرهم يقوض بشكل كبير آفاق السلام

- المتحورة الجديدة لـ "كورونا" "أوميكرون" تثير الذعر ودول العالم تسارع لعزل جنوب إفريقيا

- أكثر من 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

- مصدر إسرائيلي: فتح القنصلية الأميركية بالقدس بات "قريبًا جدًا"

"القدس":

- إصابة 25 مواطنا برصاص الاحتلال بينهم صحافيان خلال مسيرات ومواجهات بالضفة

- إجراءات متسارعة حول العالم لاحتواء المتحور الجديد من كورونا "أوميكرون"

3- وفيات و210 إصابات بالوباء في الأراضي الفلسطينية

- الاتحاد الأوروبي: هدم منازل الفلسطينيين وتهجيرهم يقوضان آفاق السلام

- منع محافظ القدس من المشاركة في زفاف ابنته الوحيدة

- 50 ألفا صلوا في الأقصى رغم استنفار قوات الاحتلال

- نقل جمعية إعادة تأهيل وتطوير "الحي اليهودي" لوزارة القدس والتراث

- الاعداد لبناء مساكن استيطانية على أراضي الجامعة العبرية في جبل المشارف