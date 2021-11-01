آلية السفر عبر معبر رفح غداُ الأحد

غزة/سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد (28 نوفمبر).

وبينت الوزارة ، أن السفر سيكون للأسماء المتبقية من الحافلة السابعة + الثامنة + التاسعة من كشف المسافرين رقم (2021/39)، بالإضافة للأسماء المدرجة في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/11)، داعية المدرجة اسمائهم في الكشوفات لضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما دعت لضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات و ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كشف المسافرين

كشف الجوازات المصرية

وللتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: https://eservice.moi.gov.ps/