نائب بلجيكي: فخور بالموقف الثابت للائتلاف الحكومي باتخاذ المزيد من الإجراءات ضد إسرائيل

رام الله/سما/

قال زعيم كتلة الخضر في البرلمان الفيدرالي البلجيكي النائب ووتر دي ڤريندت إنه “فخور بالموقف الثابت للائتلاف الحكومي باتخاذ المزيد من الإجراءات ضد إسرائيل”.

وأضاف، وفق ما ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين على صفحتها في “فيس بوك” أنه سيكون “هناك ضوابط أكثر صرامة على البضائع القادمة من الأراضي المحتلة. وهذا هو المنطق فقط… لأن القانون الدولي ليس قصاصة ورق”.

وفي وقت سابق قررت الحكومة البلجيكية البدء بوضع علامات على منتجات المستوطنات، فيما قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، اليوم الأربعاء، إن "إسرائيل تندد بقرار الحكومة البلجيكية المعادي لإسرائيل" ما يشير إلى احتمال نشوء أزمة دبلوماسية بين الدولتين.

وإثر ذلك، ألغى نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، عيدو رول، الذي توجه اليوم إلى بروكسل في زيارة رسمية، لقاءات مع مسؤولين في وزارة الخارجية والبرلمان البلجيكيين.

وزعم رول أن "قرار الحكومة البلجيكية يعزز التطرف، ولا يساعد في دفع السلام في المنطقة ويحول بلجيكا إلى جهة لا تسهم في استقرار الشرق الأوسط"، حسب بيان الخارجية الإسرائيلية.