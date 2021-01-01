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الصحة تتحدث عن استعداداتها لمواجهة متحور كورونا "أوميكرون" الجديد

السبت 27 نوفمبر 2021 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة تتحدث عن استعداداتها لمواجهة متحور كورونا "أوميكرون" الجديد



رام الله/سما/

 قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة، إن خطر متحور كورونا "أوميكرون" الجديد، يكمن في سرعة انتشاره ونوع الإصابة به، وتعرض المصاب لأعراض صعبة جدًا".


وأكد الشخرة، في تصريحات لاذاعة صوت فلسطين ، اليوم السبت، أن الوزارة على تواصل مع الدول المعنية لمعرفة طبيعة المتحور الجديد ومدى انتشاره.


وأشار، إلى أن الإحصاءات التي تحدثت عنها الدول، توضح إصابة مواطنين بالمتحور الجديد وهم مطعّمين.


وأوضح الشخرة، أن الطفرة الجديدة تحتاج إلى أجهزة لاكتشافها، وسيتم العمل على توفيرها.


ولفت، أن الوزارة ستوعز بتشديد الإجراءات على المعابر والحدود، في إطار تفشي متحور "أوميكرون" الجديد.


واكتشفت السلالة الجديدة من فيروس كورونا "أوميكرون"، بتاريخ 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في جنوب أفريقيا، وهي خامس سلالة توضع ضمن تصنيف فيروس كورونا، سلالات "دلتا" و"بيتا" و"ألفا" و"غاما".

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