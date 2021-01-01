بحرية الاحتلال تختطف قاربا في بحر رفح وعلى متنه 5 صيادين

رفح/سما/

أفادت لجان الصيادين بأن بحرية الاحتــلال اختطفت ليلة أمس "لنش جر" يعود لعائلة الهسي وعلى متنه 5 صيادين غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضحت في بيان، صباح اليوم السبت، أنه تم الإفراج عن 3 منهم، وما زال مصير الاثنين الآخرين مجهولًا، واحتجاز القارب في ميناء أسدود.

وأضافت بأن الصيادين المفرج عنهم هم: جمال جهاد الهسي، ومحمد رشاد الهسي، ونور رجب الهسي، أما المفقودين فهما: محمد نهاد الهسي، واحمد رشاد الهسي.

من جهته قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "إن قوات البحرية أوقفت قارب فلسطيني تجاوز حدود مساحة الصيد البحري المسموح بها في جنوب قطاع غزة".

وأشار إلى أن بحرية الاحتلال استخدمت عدة وسائل لإجباره على العودة بزعم أنه رفض الانصياع للتحذيرات، حيث قامت باعتقال من كانوا على متنه ونقلهم للتحقيق".

وأمس الجمعة، أعلنت بحرية الاحتلال اعتقال اثنين من الصيادين من بحر مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بعدما أعلن إتحاد لجان الصيادين انقطاع الاتصال بهما.

ويتعرض الصيادون بين الفينة والأخرى لانتهاكات إسرائيلية بأشكال عديدة، تتمثل في إغراق مراكبهم في البحر، أو إطلاق النار عليهم أو ملاحقتهم واعتقالهم، فضلا عن تضييق مساحة الصيد أمامهم.