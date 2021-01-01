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الصحة الأوروبية: خطر انتشار المتحور الجديد "مرتفع" أو "مرتفع جدا"

السبت 27 نوفمبر 2021 07:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الأوروبية: خطر انتشار المتحور الجديد "مرتفع" أو "مرتفع جدا"



وكالات

أعلنت مفوضية الصحة الأوروبية أن خطر انتشار المتحورة الجديدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في أوروبا "مرتفع أو مرتفع جدا".


ويأتي ذلك على خلفية رصد انتشار متسارع لسلالة "B.1.1.529" الجديدة، التي أثارت مخاوف واسعة في العالم وأسفرت عن اتخاذ عدد من الدول قرار وقف الرحلات الجوية مع جنوب إفريقيا والدول المجاورة لها.

وقال المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في بيان، إن "المستوى العام للخطر المتخلق بنسخة SARS-CoV-2 أوميكرون بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية يقدر من المرتفع إلى المرتفع جدا".

وتم تسجيل أول إصابة بهذه السلالة في بوتسوانا لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى بها ويبلغ نحو 80 مصابا.

وتحمل هذه النسخة ضعف عدد التحورات في السلالة "دلتا"، ومن بينها مرتبطة بتفادي الاستجابة المناعية الناتجة عن كل من العدوى السابقة والتطعيم، وكذلك تحورات مرتبطة بزيادة العدوى.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، السلالة الجديدة، التي أطلق عليها اسم "أوميكرون"، بأنها "مقلقة" وهي خامس نسخة توضع في هذا التصنيف.

#الصحة الأوروبية #أوميكرون #المتحور الجديد لفيروس كورونا #كوفيد 19 #أوروبا #سلالة B.1.1.529 #سارس كوف 2

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