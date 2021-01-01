الطقس: أجواء خريفية باردة

رام الله/سما/

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو خريفيا، اليوم السبت، بحيث يكون معتدلا نهارا وباردا نسبيا في ساعات المساء والليل.

و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، الرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وفي المساء، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، الرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأحد، يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، الرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.