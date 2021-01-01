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تبون: نأسف لاتفاق المغرب مع "إسرائيل" وتهديد الجزائر من الرباط خزي وعار

الجمعة 26 نوفمبر 2021 11:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
تبون: نأسف لاتفاق المغرب مع "إسرائيل" وتهديد الجزائر من الرباط خزي وعار



الجزائر/سما/

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إنه يأسف لاتفاق المغرب مع إسرائيل، مؤكدا أن "تهديد الجزائر من المغرب خزي وعار ولم يحدث منذ 1948".

وجاء تصريح تبون في حديثه مع ممثلي وسائل إعلام محلية مساء الجمعة.

وكانت وسائل إعلام مغربية نقلت عن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، قوله خلال زيارته إلى المغرب "نحن نتشارك مع المملكة القلق بشأن دور دولة الجزائر في المنطقة، التي باتت أكثر قربا من إيران وهي تقوم حاليا بشن حملة ضد قبول إسرائيل في الاتحاد الإفريقي بصفة مراقب".

يذكر أن المغرب اتهم على لسان ممثله الدائم في الأمم المتحدة، عمر هلال، الجزائر بالسعي للتصعيد ضد المملكة، في محاولة لـ"التهرب من وضع اجتماعي واقتصادي خطير" على ترابها.

يذكر أن الجزائر تقدم الدعم والمساندة لجبهة "البوليساريو" التي تتنازع مع المغرب على إقليم الصحراء منذ 1976، وتريد الجبهة الاستقلال التام عن المغرب، بينما يعتبرها المغرب جزءا لا يتجزأ من أراضيه.

وقدم المغرب مشروعا للحكم الذاتي لإقليم الصحراء تحت السيادة المغربية، لكن الجزائر و"البوليساريو" رفضتاه.

#الجزائر #عبد المجيد تبون

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