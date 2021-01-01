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خسارة الوطني الشاب أمام الكويت ببطولة غرب أسيا

الجمعة 26 نوفمبر 2021 09:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
خسارة الوطني الشاب أمام الكويت ببطولة غرب أسيا



رام الله /سما/

حقق المنتخب الكويتي فوزًا مثيرًا على حساب نظيره الوطني الفلسطيني بكرة القدم بهدفين لواحد في المباراة التي جرت مساء الجمعة على ملعب البصرة في العراق، ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا للشباب.

وشهدت المباراة تسجيل الكويت للهدف الأول عبر سيد يوسف في الدقيقة 30، وعدل المنتخب الوطني النتيجة عبر خالد النبريص بالدقيقة 52، وسجل صالح البناي هدف الفوز لصالح الكويت في الدقيقة 77.

ورفع المنتخب الكويتي رصيده إلى 7 نقاط من خلال فوزين، وتعادل، وخسارة، ليحتل صدارة ترتيب المجموعة، في حين تجمد رصيد المنتخب الوطني عند 3 نقاط في المركز الرابع، وقبل الأخير، ليفقد فرصه رسميًا بتصدر المجموعة والتأهل للمباراة النهائية للبطولة.

وفي مباراة أخرى لحساب منافسات ذات المجموعة، فازت اليمن على العراق بهدف نظيف، ليرتفع رصيد الفائز إلى 3 نقاط، ويبقي في المركز الأخير، وتجمد رصيد الخاسر عند 6 نقاط بالمركز الثاني.

#الكويت #فلسطين #المنتخب الوطني #بطولة غرب آسيا للشباب

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