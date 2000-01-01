"الدعليس": " نفتخر بإنجازات المنظومة الرياضية ونتمنى التوفيق لمنتخباتنا الوطنية"

غزة / سما /

أشاد عصام الدعليس رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بالمنظومة الرياضية وإنجازاتها في تنظيم البطولات والحفاظ على استقرار النشاط الرياضي، وأكد الدعليس أن دعم الأندية والاتحادات الرياضية يمثل جزء هاما من برامج لجنة متابعة العمل الحكومي.

جاء حديث الدعليس خلال حفل توزيع المنحة المالية على أندية المحافظات الجنوبية، ورعاية بطولات الكأس للاتحادات الرياضية الجماعية واتحاد الإعلام الرياضي بقيمة (250.000) دولار.

أقيم الحفل برعاية رئاسة متابعة العمل الحكومي والمجلس الأعلى للشباب والرياضة، مساء اليوم الجمعة، في استاد فلسطين الرياضي، بحضور عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وإبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم، ورؤساء وأعضاء الاتحادات الرياضية والأندية.

وهنأ الدعليس الأندية الفائزة في بطولات الموسم الرياضي الماضي، وأشاد بكل الاتحادات الرياضية التي صنعت التنافس الشريف والتطوير في الأداء.

وبارك انتخابات اللجنة الأولمبية، كما تمنى التوفيق للمنتخب الوطني في كأس العرب ولكل المنتخبات التي تمثل فلسطين في كل المشاركات الخارجية.

ووجه التحية للمجلس الأعلى وما يقدمه عبد السلام هنية من جهد في تطوير البنية التحتية الرياضية والرقي بالرياضة، ودعم الأندية والاتحادات، وحيا الجهد الكبير لاتحاد كرة القدم والشرطة ووزارة الصحة في إنجاح الموسم الرياضي.

بدوره شكر عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، جهود لجنة متابعة العمل الحكومي ممثلة برئيسها عصام الدعليس لما يقدمه من دعم للرياضة، وأكد أن دور متابعة العمل الحكومي يمثل سندا حقيقيا للرياضة والحفاظ على استمرارها رغم الظروف الصعبة التي تعيشها محافظات غزة.

وأشار هنية إلى أن الرياضة الفلسطينية أصبحت تحتل مكانة هامة لدى الجهات الحكومية، التي بدورها تولي الاهتمام وتتابع تفاصيل النشاط الرياضي وما يواكبه من اهتمام جماهيري لدى الشباب وكافة قطاعات المجتمع، بالإضافة للاهتمام بمشاركات المنتخبات الوطنية في المحافل الخارجية.

بعد ذلك كان التكريم لعصام قشطة عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية على مدار ١٢ عاما الماضية، وتكريم الرياضي الكبير زياد الطيف ونبيل العبادلة بعد انتهاء مدة عملهما في المجلس الأعلى.

ومن ثم توزيع المنحة المالية لرعاية بطولات الكأس لاتحادات كرة الطائرة واليد والسلة بقيمة (3000) دولار لكل اتحاد، واتحاد كرة الطاولة (1000) دولار، ومبلغ (2000) دولار لاتحاد الإعلام الرياضي.

ومبلغ (8000) دولار لأندية الدرجة الممتازة، و(6000) دولار لأندية الدرجة الأولى، و(3000) دولار لأندية الدرجة الثانية، و(1000) دولار لأندية الدرجة الثالثة.