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النضال الشعبي: بناء 372 وحدة استيطانية في الخليل وزيارة رئيس هرتسوغ للحرم الابراهيمي خطوات تصعيدية

الجمعة 26 نوفمبر 2021 08:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
النضال الشعبي: بناء 372 وحدة استيطانية في الخليل وزيارة رئيس هرتسوغ للحرم الابراهيمي خطوات تصعيدية



رام الله / سما /

 أدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني مصادقة ما تسمى اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في مستوطنة كريات أربع بالخليل بناء 372 وحدة استيطانية جديدة، والتي تأتي في ظل الضم التدريجي وأحكام السيطرة على البلدة القديمة بالمدينة.

وقال أمين سر المكتب السياسي للحبهة محمد العطاونة ما نشهده من توسيع عمليات الاستيطان، وتحديداً في البلدة القديمة في الخليل والعاصمة القدس يأتي ضمن مخطط تعمل حكومة الاحتلال على تنفيذه في ظل صمت دولي وهرولة عربية للتطبيع.

وأشار العطاونة أن توجه رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي اسحق هرتسوغ، للاحتفال بما يسمى عيد الانوار في مستوطنة كريات أربع وإضاءة شمعة العيد في الحرم الابراهيمي وباحاته، في خطوة تصعيدية جديدة تتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها.

وتابع العطاونة حكومة الاحتلال التي تحاول تسويق نفسها وتضليل الرأي العام العالمي لا تختلف عن حكومة نتياهو وتنفذ نفس البرنامج الاستيطاني الاحلالي.

وطالب المجتمع الدولي الخروج من حالة الصمت والزام الاحتلال بوقف كافة اجراءاته العنصرية والفاشية وأولها الاستيطان.

#جبهة النضال الشعبي #استيطان

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