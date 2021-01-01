افتتاح معرض “فلسطين في عيون الفنانين الروس” في موسكو

موسكو /سما/

افتتح سفير دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية عبد الحفيظ نوفل، ورئيس لجنة تنسيق العلاقات بين الجنسيات والأديان في الغرفة الاجتماعية لروسيا الاتحادية فلاديمير روزين، ونائب رئيس اللجنة في الغرفة الاجتماعية، رئيس الجمعية الدينية لمسلمي روسيا المفتي ألبير كرغانوف، المعرض الفني “فلسطين في عيون الفنانين الروس”، والذي أقيم في مبنى الغرفة الاجتماعية لروسيا الاتحادية ونظمته بدعم من سفارة فلسطين الغرفة الاجتماعية والجمعية الدينية لمسلمي روسيا، وجمعية الصداقة والتعاون بين شعوب تشوفاشيا وفلسطين، بحضور ممثلين عن وزارة الثقافة والجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية والسفارات العربية.

وأكد نوفل أن تزامن إقامة هذا المعرض مع الذكرى 33 لإعلان الاستقلال الفلسطيني واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وعقب زيارة رئيس دولة فلسطين محمود عباس لروسيا، يؤكد عمق علاقات الصداقة الروسية الفلسطينية ودعم روسيا حكومة وشعباً لقضية فلسطين العادلة وتطلعات شعبها في تجسيد حقوقه المشروعة، وأن الأراضي المقدسة كما كانت عبر التاريخ، تشكل مصدر إلهام روحي وثقافي للمبدعين الروس.

بدوره، أشار روزين إلى أهمية إقامة المعرض لأول مرة في الغرفة الاجتماعية، ما يمنح إمكانية التعرف أكثر على طبيعة فلسطين ورموزها وتفاصيلها الروحية والحضارية المتعددة والمتفردة.

بدوره، أشار كرغانوف على مكانة فلسطين الدينية والروحية، خاصة لمسلمي روسيا بوصفها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، مؤكداً مواصلة الدعم لشعبها في كافة المجالات.

وأكد رئيس فرع موسكو للجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية سيرغي جيتينيوف مكانة الأراضي الفلسطينية المقدسة الروحية والتاريخية بالنسبة للروس.

كما أكدت كسينيا بيمينوفا في كلمة مدير قسم المتاحف والعلاقات الخارجية في وزارة الثقافة الكسندر فورونكو أهمية تطوير العلاقات الثقافية بين روسيا وفلسطين. وأشادت بالتعاون في كافة المجالات الثقافية، بما في في ذلك إقامة معارض فنية مشتركة.

وتخلل افتتاح المعرض الذي شارك فيه فنانون من مدن وإقاليم روسية متعددة، مقتطفات فنية وغنائية، كما شارك فيه بعض الفنانين العرب.