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العسيلي ورئيس اتحاد الغرف التجارية التركية يبحثان مخطط إنجاز منطقة جنين الصناعية

الجمعة 26 نوفمبر 2021 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
العسيلي ورئيس اتحاد الغرف التجارية التركية يبحثان مخطط إنجاز منطقة جنين الصناعية



رام الله / سما /

 بحث وزير الاقتصاد الوطني، رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية خالد العسيلي ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية التركية رفعت حصار، اليوم الجمعة، التقدم الحاصل في مشروع منطقة جنين الصناعية الحرة.

وتتولى الشركة التركية المطورة (توببيس)، التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية التركية، تطوير مشروع منطقة جنين الصناعية، على مساحة 900 دونم والذي من المخطط أن يستوعب ما يزيد عن 130 شركة متعددة التخصصات، إلى جانب توفير نحو 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

واستعرض الجانبان آخر تطورات ومستجدات المشروع، وضرورة رفع وتيرة إنجاز أعماله، والبدء بإنشاء المصانع في منتصف العام القادم، مع التأكيد على أهمية استقطاب الاستثمارات لهذا المشروع الاستراتيجي الواعد.

بدوره، أكد حصار المتابعة الحثيثة لإنجاز المشروع الذي يحظى باهتمام القيادة التركية، والعمل على توفير كل مقومات نجاحه الذي يعكس عمق الشراكة بين البلدين، اضافة الى العمل على تنشيط الاستثمار في فلسطين.

#وزارة الاقتصاد #خالد العسيلي #هيئة تشجيع الاستثمار #اتحاد الغرف التجارية

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